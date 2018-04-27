СМИ: больше тысячи сосен посадят в Иркутском лесничестве на деньги Владимира Путина

Москва, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском лесничестве посадят 1040 сосен – деньги на это пожертвовал президент России Владимир Путин. С его счета в банке ВТБ на эту цель списали 104 тысячи рублей, сообщает ТАСС .

Агентство передает, что такое решение президент принял в ответ на соответствующую просьбу главы ВТБ Андрея Костина на заседании попечительского совета Русского географического общества.

«Уважаемый Владимир Владимирович, если вы не возражаете, то мы посадим эти недостающие деревья от вашего имени, – цитирует ТАСС Андрея Костина. – Но для этого нам нужна ваша команда, чтобы списать с вашего счета в банке ВТБ 104 тысячи рублей, потому что каждое дерево стоит 100 рублей».

Президент не возражал. После этого ему передали сертификат, подтверждающий взнос, и точные координаты места, где сосны будут расти.