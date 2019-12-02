Снегопад в Иркутске начнёт ослабевать к утру 3 декабря

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в ночь с 1 на 2 декабря выпало 8 мм снега, по области – до 10 мм, что считается сильным снегопадом. Он будет продолжаться до конца 2 декабря, а также в ночь на 3 декабря. Затем осадки начнут ослабевать. Об этом 2 декабря на пресс-конференции рассказала начальник отдела метеопрогнозов Иркутского УГМС Анна Бабанова. Осадки охватили область от Чунского до южных районов. Кстати, в первой декаде декабря в Иркутске норма составляет 7 мм осадков, месячная норма – 19 мм, то есть за ночь в областном центре выпала декадная норма снега. Высота снега ещё 1 декабря составляла 10 см, а к утру 2 декабря – 18 см. Сколько выпало осадков за день, станет известно к вечеру, но предполагается, что общее количество снега за сутки 1-2 декабря будет близко к месячной норме. – Надо сказать, что у нас с таким снегом достаточно высокий температурный фон. Ночью была температура от -10 до -15 градусов, дневные – от -5 до -10 градусов. Но в северных районах наоборот низкий температурный фон. Там погода стоит без осадков, ночью до -40,-45 градусов, дневные -30,-35 градусов, – говорит Анна Бабанова. Первая декада декабря в южных и западных районах в целом ожидается теплее нормы на 4-6 градусов. В северных районах Иркутской области температура не будет сильно отличаться от нормы. – Ночью в южных и западных районах будут преобладать температуры в -13,-18 градусов, в отдельные ночи при прояснении – до -20,-25 градусов. Днём – от -8 до -13. В отдельные дни, когда, допустим, снег будет идти, ожидается более повышенный фон – от -5 до -10 ночью, а днём, например, в горах, может доходить до оттепели – от -1 до -6. Для декабря это высокая температура, – рассказала Анна Бабанова. В последующие две декады декабря начнёт холодать. Периодами ночью температура будет опускаться до -25,-30 градусов, по северу – до -40, а днём – от -16 до -21, местами – до -30. Что касается осадков, то их количество ожидается близким к норме. Напомним, в Иркутске из-за снегопада, начавшегося 1 декабря, к утру 2 декабря образовались максимальные – десятибалльные – пробки на дорогах. Между тем, сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в городе на уборке улиц круглосуточно задействовано свыше 110 единиц техники. В первую очередь убирают магистральные дороги, после спада основного транспортного потока выполнят вывозку снега и обработку дорог от наледи.



Техника Дорожной службы Иркутской области работает на дорогах региона с четырех часов утра. По данным регионального Минстроя, на расчистке трасс и посыпке противогололедными реагентами задействовано около 50 машин – автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы и тракторы. Больше всего спецмашин работает в Иркутском районе. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: администрация иркутска

иркутск

иркутское угмс

погода

приоритет иркутск Тэги: View the discussion thread.