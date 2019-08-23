Снят режим ЧС, введенный в лесах Приангарья из-за пожаров

Иркутская область, 24.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко 22 августа подписал указ об отмене режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, введенного 11 июля 2019 года.

Такое решение принято в связи со стабилизацией лесопожарной обстановки на территории региона, сообщает пресс-служба губернатора.

Напомним, по состоянию на 23 августа на землях лесного фонда Иркутской области было зарегистрировано четыре возгорания общей площадью 823 га. Из них два очага локализованы на площади 91 га, оба они находятся на территории Усть-Кутского района. По информации федеральной Авиалесоохраны, к 5:00 24 августа площадь территорий, на которых тушили возгорания, сократилась до 180 га.

Тушением лесных пожаров занимаются 85 человек, привлечено четыре единицы техники. На мониторинге находятся шесть бортов авиации.