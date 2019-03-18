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19.03.2019

Социальный портрет больного туберкулезом в Приангарье: в группе риска – люди с пониженным иммунитетом

Иркутская область, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Социальный портрет больного туберкулезом в Иркутской области составили специалисты на пресс-конференции в Иркутске 18 марта. По словам экспертов, Приангарью следует отказаться от стереотипа, что туберкулезом болеют только маргиналы.

Как сообщил главврач иркутского областного противотуберкулезного диспансера Михаил Кощеев, в течение полугода анализировались анкеты всех пациентов с соответствующим диагнозом. Выяснилось, что в 96% случаев это взрослые люди. Из них 93,8% – постоянные жители Иркутской области: не мигранты, не осужденные и не бомжи, которые, к слову, в общей картине составляют только 4,5% из всех болеющих туберкулезом.

Подавляющее большинство пациентов – 90% – прикреплены к поликлиникам и имеют полис ОМС. При этом почти половина из заболевших не проходила профилактические осмотры.

В числе сопутствующих заболеваний в 50% случаев диагностировались другие хронические болезни. В 38,8% это ВИЧ и другие заболевания иммунитета.

– Впервые туберкулез за последние полгода мы выявили у 609 человек с вирусом иммунодефицита, и это 39,9% от всех пациентов с впервые обнаруженным туберкулезом, – пояснил Михаил Кощеев.

Главный внештатный специалист-фтизиатр министерства здравоохранения Иркутской области Елена Зоркальцева добавила, что в группе риска заболеваемости туберкулезом – лица со сниженным иммунитетом, иммуносупрессией и сахарным диабетом.

Напомним, в 2018 году в Приангарье отмечено снижение заболеваемости туберкулезом и смертности от него. Показатели Иркутской области приближены к среднесибирским – болеют 82 человека на 100 тысяч человек, – но все еще вдвое превышают среднероссийскую статистику.

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