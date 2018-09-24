Соцподдержку населения Иркутской области в 2018 году увеличат на 255 миллионов рублей

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На реализацию государственной программы Иркутской области «Социальная поддержка населения» из регионального бюджета планируется выделить дополнительно 225 млн рублей.

Этот вопрос обсуждался на заседании правительства Иркутской области, сообщает пресс-служба регправительтсва.

Как рассказал министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, изменения должны коснуться шести подпрограмм.

На 142 млн рублей предполагается увеличить объем финансирования подпрограммы «Социальное обслуживание населения», на 41 млн рублей – подпрограммы «Обеспечение условий деятельности в сфере социального развития, опеки и попечительства Иркутской области». Деньги планируют направить на увеличение минимального размера оплаты труда работникам учреждений социального обслуживания.

По подпрограмме «Социальная поддержка населения» из областного бюджета предложено выделить дополнительно 43 млн рублей. Средства предусмотрены на меры социальной поддержки по оплате ЖКУ для получателей льгот. Кроме того, планируется увеличить средства Пенсионного фонда РФ на 18 млн рублей на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда, Героев Труда Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

По подпрограмме «Дети Приангарья» увеличение запланировано на 24 млн рублей. Средства предложено направить на предоставление единовременной и ежемесячной выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим гражданам.

По подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» общий объем финансирования подпрограммы предложено скорректировать на 4 млн рублей. Средства необходимы для проведения регионального чемпионата «Абилимпикс». Цель мероприятия – обеспечить эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью к профессиональному образованию, содействовать их трудоустройству.