Спасатели просят жителей Приангарья не проводить массовые мероприятия на льду – при потеплении это опасно

Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Спасатели рекомендуют организаторам массовых мероприятий на льду водоемов Иркутской области отказаться от их проведения – при потеплении это становится опасно.

– Реки и озера региона традиционно привлекают любителей активного отдыха. Желающих принять участие в массовых переходах по льду, лыжных гонках, соревнованиях по подледному лову и других всевозможных развлекательных мероприятиях с каждым годом все больше. Однако нехарактерно теплая весна в нашем регионе увеличивает риски происшествий на разрушающейся ледовой поверхности, – говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам напоминают: если организация массового выхода на лед носит стихийный характер, это является грубейшим нарушением правил охраны жизни людей на водных объектах в Иркутской области. Вся ответственность за безопасность участников мероприятий на льду полностью лежит на организаторах.

– Заявки на проведение мероприятий на льду, в частности на озере Байкал, десятками поступают в региональный Главк МЧС. На лед переносят любое действо, лишь бы привлечь побольше людей. Однако это не арена для шоу, а живая, подвижная структура, изменения в которой под воздействием нехарактерных для нашей полосы температур происходят каждый день. Нам приходится объяснять организаторам, что на лед сегодня опасно даже просто выходить, не говоря уже о декорациях, технике и массовом скоплении зрителей. Поэтому мы рекомендуем всем организаторам отказаться от проведения любых мероприятий на льду и не рисковать жизнью людей, – отметил начальник Центра ГИМС МЧС по Иркутской области Алексей Зяблицкий.

В случае происшествий организаторы несут ответственность по статье 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которая предусматривает до шести лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Если же вход был свободным, но из-за пренебрежения нормами безопасности наступили тяжкие последствия – по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».