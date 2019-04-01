Специалисты четырех служб ранней помощи детям-инвалидам в Иркутской области повысили свою квалификацию

Иркутская область, 2.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Минсоцразвития Приангарья планирует дальнейшее развитие служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья на базах учреждений соцобслуживания в Иркутске, Ангарске, Усть-Илимске и Зиминском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой замглавы ведомства Алексея Макарова.

– В числе специалистов служб есть неврологи, педиатры, травматологи-ортопеды, врачи ЛФК, физиотерапевты, психологи, дефектологи, социальные педагоги, специалисты по социальной работе, оказывающие помощь ребенку и членам его семьи. В работе применяются эффективные технологии раннего вмешательства, обеспечивается преемственность между организациями социального обслуживания, образования и здравоохранения, – уточнил Алексей Макаров.

Отмечается, что специалисты служб ранней помощи постоянно повышают свой профессиональный уровень. В 2018 году на стажировочной площадке Санкт-Петербургского института раннего вмешательства повышение квалификации прошли двенадцать специалистов из различных ведомств Иркутской области, в том числе Реабилитационного центра. В учреждении были внедрены новые методики и технологии, разработана документация для работы службы ранней помощи.

С 25 по 27 марта специалисты Реабилитационного центра делились своими знаниями и опытом работы с коллегами Зиминского района, Саянска, Ангарска, Усть-Илимска, а также с сотрудниками детских садов Иркутска. На семинаре «Учимся проводить диагностику, определять нуждаемость семьи в ранней помощи» обсуждались организационные основы деятельности службы. Также участники семинара могли потренироваться в проведении углубленной оценки развития ребенка на основе видеоматериалов Реабилитационного центра.