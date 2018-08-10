Строителей Иркутской области поздравляют с профессиональным праздником

Иркутская область, 12.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Первые лица Иркутской области и Иркутска поздравляют с Днём строителей. Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Быть строителем – призвание, требующее ответственности, целеустремленности, твердости характера. Все, что нас окружает и без чего невозможно представить нашу жизнь, создано вашими руками. Вы созидаете облик современной России, закладываете надежный фундамент ее будущего. Применение новейших технологий, профессионализм руководителей и работников, а также следование высоким стандартам качества – неотъемлемые составляющие вашей работы, конечным результатом которой является повышение уровня жизни людей. Искренне желаю успехов в работе, крепкого здоровья, оптимизма, гармонии и семейного благополучия! Депутат Госдумы РФ Сергей Тен Уважаемые работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником! Ваша работа – самая мирная, благородная, уважаемая на земле! Строительный комплекс Иркутской области богат славной историей, яркими традициями и верными профессии династиями. Все, что сегодня создается строителями, служит не только современникам, но и остается в наследство потомкам. От качества вашей работы зависит качество жизни людей В последние годы строительная отрасль Иркутской области успешно развивается. Регион перевыполнил план по вводу жилья в 2017 году: общий объем составил 973,8 тысяч кв. м. Большую работу провели строители по реализации программы ликвидации аварийного жилья. За пять лет было расселено 524 тысяч кв. м аварийного жилищного фонда, на эти цели направлено почти 20 млрд рублей, и, главное, 31 тысяча граждан Иркутской области получили новое, комфортное жилье. Сейчас в регионе строится 15 детских садов, 16 школ. Кроме того, 28 школ будут капитально отремонтированы в этом году. В ближайшей перспективе начнется строительство еще четырех школ в Иркутском, Киренском и Шелеховском районах и в городе Нижнеудинске. Также в этом году завершится строительство ЦРБ в Бохане, шести физкультурно-оздоровительных комплексов, начнется реализация масштабных проектов по проектированию и строительству радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра и центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в г. Иркутске. Примите слова глубокой благодарности за ваш непростой и почетный труд. От души желаю всем, кто связал свою жизнь со строительством и созиданием, добра, оптимизма, крепкого здоровья, мира и благополучия, новых свершений и побед! Губернатор Иркутской области Сергей Левченко Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Иркутской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником ­– Днем строителя! Строительство – это в, первую очередь, созидание, в результате которого рождаются поселки, города и страны, возникают цивилизации, а миллиарды людей по всему миру обретают свой дом. Благодаря динамичному развитию строительной отрасли в лучшую сторону меняется облик населенных пунктов, они становятся современными, комфортными и привлекательными для жизни людей. Многочисленные строительные нормы ежегодно ужесточаются, требуя от строителей максимально серьезного и ответственного подхода, а также внедрения современных технологий. В результате, вновь возводимые здания становятся более надежными и удобными, в том числе, доступными для маломобильных групп населения. При этом строители с успехом справляются с поставленными задачами, о чем свидетельствуют рост объемов вводимого жилья и строительства социальных объектов – детских садов и школ, домов культуры, больниц, физкультурно-оздоровительных комплексов. Важно, что в последние годы огромное внимание уделяется благоустройству территорий, в первую очередь, в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», реализация которой также во многом зависит от профессионализма подрядных строительных организаций. И мы видим, что благодаря труду и добросовестному отношению строителей, жители Иркутской области получают новые излюбленные места отдыха в разных муниципальных образованиях Приангарья. В строительной отрасли трудятся тысячи профессионалов: проектировщики, производители стройматериалов, столяры, сварщики, монтажники, отделочники, инженеры и многие другие. Это целая армия специалистов, которые отличаются ответственным отношением к делу, верностью традициям и, вместе с тем, стремлением к постоянному совершенствованию, развитым чувством товарищества. Дорогие строители и ветераны отрасли, от имени депутатов областного парламента выражаю вам огромную благодарность за ваш колоссальный труд! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, профессионального роста, семейного благополучия и оптимизма! Председатель ЗС Иркутской области Сергей Брилка Дорогие иркутяне! Поздравляю с профессиональным праздником всех, кто трудится в строительной отрасли! Профессия строителя во все времена считалась одной из самых уважаемых. Она требует высокого профессионализма, ответственности, компетентности. Без созидательного труда архитекторов, проектировщиков, строителей сегодня невозможно представить динамичное развитие города. Каждый год в Иркутске появляются новые жилые комплексы, школы, детские сады, спортивные объекты, проводится реконструкция городских магистралей. При этом областной центр не только обретает новый современный облик, но и сохраняет привлекательность исторических кварталов. Огромная благодарность иркутским строителям, ветеранам отрасли за преданность профессии, неустанный труд на благо родного города. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях! Мэр Иркутска Дмитрий Бердников Уважаемые работники строительной отрасли! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем строителя! Строительная индустрия всегда была одной из важнейших составляющих экономики страны, залогом ее стабильного развития и укрепления. Ведь именно строители обеспечивают возведение социальных и стратегически значимых объектов, делают их комфортными и доступными. Велика заслуга строительного сообщества перед Иркутском. Вы обеспечиваете престижность этой ответственной профессии и формируете к ней уважительное отношение общества. Облик города меняется в лучшую сторону с каждым годом. При этом сохраняется историческая архитектурная самобытность областного центра. Благодарю за труд на благо города! Желаю крепкого здоровья, успехов в труде, достижения всех поставленных целей! Председатель думы Иркутска Евгений Стекачев ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... дмитрий бердников

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