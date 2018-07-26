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25.04.2018

Свободу и революцию Карла Маркса обсудят 25 апреля в Иркутске

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественная дискуссия «Свобода Карла Маркса vs революция Карла Маркса: две мысли одного века?» пройдет 25 апреля в галерее «Че Гевара» в областном центре.

Как сообщают организаторы, клуб молодых ученых «Альянс», мероприятие посвящено предстоящему 200-летию известного немецкого философа, социолога и автора классического труда «Капитал» Карла Маркса. К участию в дискуссии приглашают философов, общественных деятелей, исследователей, преподавателей.

Расписание:

  • 15.30-16.00. Чай, кофе.
  • 16.00. Пять минут о Марксе; историк Алексей Петров.
  • 16.05-16.20. Где проходит граница между свободой и диктатурой пролетариата: Маркс и Россия, Россия и Маркс; доктор философских наук, профессор Николай Коноплев.
  • 16.20-16.35. Существовал ли Марксов капитализм: сомнения против убеждений; историк, социолог Сергей Шмидт.
  • 16.35-16.50. Может ли человек менять себя? Маркс о личности; социолог Михаил Рожанский.
  • 16.50-17.05. Что Маркс мог сказать России / о России; общественный деятель Андрей Калинкин.
  • 17.05-17.15 Карл Маркс: пусть к свободе или столбовая дорога к рабству; историк, преподаватель философии Мария Плотникова.
  • 17.15-18.00. Дискуссия, свободный микрофон.
  • 18.00-18.30. Подведение итогов, чай, кофе.

Мероприятие пройдет в галерее «Че Гевара» в торговом центре «Москва» – от центрального входа направо по указателям. Адрес: Иркутск, ул. Сергеева, 3, стр. 4. Остановка общественного транспорта «Торговый центр», автобусы №10Т, 107, 480, троллейбус №7, 10К, 10, маршрутное такси №10.

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