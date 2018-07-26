Свободу и революцию Карла Маркса обсудят 25 апреля в Иркутске

Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественная дискуссия «Свобода Карла Маркса vs революция Карла Маркса: две мысли одного века?» пройдет 25 апреля в галерее «Че Гевара» в областном центре. Как сообщают организаторы, клуб молодых ученых «Альянс», мероприятие посвящено предстоящему 200-летию известного немецкого философа, социолога и автора классического труда «Капитал» Карла Маркса. К участию в дискуссии приглашают философов, общественных деятелей, исследователей, преподавателей. Расписание: 15.30-16.00. Чай, кофе.

16.00. Пять минут о Марксе; историк Алексей Петров .

. 16.05-16.20. Где проходит граница между свободой и диктатурой пролетариата: Маркс и Россия, Россия и Маркс; доктор философских наук, профессор Николай Коноплев .

. 16.20-16.35. Существовал ли Марксов капитализм: сомнения против убеждений; историк, социолог Сергей Шмидт .

. 16.35-16.50. Может ли человек менять себя? Маркс о личности; социолог Михаил Рожанский .

. 16.50-17.05. Что Маркс мог сказать России / о России; общественный деятель Андрей Калинкин .

. 17.05-17.15 Карл Маркс: пусть к свободе или столбовая дорога к рабству; историк, преподаватель философии Мария Плотникова .

. 17.15-18.00. Дискуссия, свободный микрофон.

18.00-18.30. Подведение итогов, чай, кофе. Мероприятие пройдет в галерее «Че Гевара» в торговом центре «Москва» – от центрального входа направо по указателям. Адрес: Иркутск, ул. Сергеева, 3, стр. 4. Остановка общественного транспорта «Торговый центр», автобусы №10Т, 107, 480, троллейбус №7, 10К, 10, маршрутное такси №10. ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... алексей петров

иркутск

сергей шмидт Тэги: View the discussion thread.