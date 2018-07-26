|Общество
|25.04.2018
|
|
Свободу и революцию Карла Маркса обсудят 25 апреля в Иркутске
|
Иркутск, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Общественная дискуссия «Свобода Карла Маркса vs революция Карла Маркса: две мысли одного века?» пройдет 25 апреля в галерее «Че Гевара» в областном центре.
Как сообщают организаторы, клуб молодых ученых «Альянс», мероприятие посвящено предстоящему 200-летию известного немецкого философа, социолога и автора классического труда «Капитал» Карла Маркса. К участию в дискуссии приглашают философов, общественных деятелей, исследователей, преподавателей.
Расписание:
Мероприятие пройдет в галерее «Че Гевара» в торговом центре «Москва» – от центрального входа направо по указателям. Адрес: Иркутск, ул. Сергеева, 3, стр. 4. Остановка общественного транспорта «Торговый центр», автобусы №10Т, 107, 480, троллейбус №7, 10К, 10, маршрутное такси №10.
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram