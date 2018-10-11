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12.10.2018

Теперь в Приангарье биометрические загранпаспорта можно получить в МФЦ

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске, Ангарске и Братске биометрические загранпаспорта начали выдавать в многофункциональных центрах. Этим занимаются сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД, ранее такие документы получить можно было только в отделе УВМ. За заграничным паспортом повышенной защиты через офисы «Мои документы» с начала осени уже обратились около ста жителей региона. Первые паспорта передали владельцам накануне.

Сам паспорт изготавливается на предприятиях «Госзнака», оснащен современными дополнительными степенями защиты, обладает более полной информацией о человеке и действует 10 лет.

В Иркутске оформляют такие загранпаспорта в офисе «Мои документы», расположенном по адресу улица Советская дом 58. Также в МФЦ можно получить загранпаспорт старого образца.

Кроме того, сотрудники УВМ отмечают, что при оформлении биометрического загранпаспорта через единый портал Госуслуги для граждан действует скидка на госпошлину в размере 30%, что позволяет заметно сэкономить деньги при оформлении документа.

В ближайшие месяцы сотрудники Управления по вопросам миграции планируют начать принимать заявления для выдачи биометрических заграничных паспортов в МФЦ в Усолье-Сибирском, Тайшете и Усть-Илимске.

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