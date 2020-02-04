Традиционный конкурс игрушек «Полицейский дядя Степа» стартует в Приангарье

Иркутская область, 5.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Общественный совет при ГУ МВД по Иркутской области объявляет о начале ежегодного творческого конкурса игрушек «Полицейский дядя Степа». Благотворительная акция проводится в регионе на протяжении восьми лет.

Как сообщает пресс-служба полиции, за это время в ведомство поступило свыше 1700 игрушек из самых разных уголков Иркутской области. Яркие и интересные поделки, продуманные авторами до мелочей, были выполнены в самых разных техниках декоративно-прикладного творчества.

В этом году проведение конкурса приурочено к предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Поэтому Общественный совет при ГУ МВД предлагает создать тематические поделки, например, отразив облик сотрудника ОВД в военной форме времен Второй Мировой войны и так далее.

Участником конкурса может стать любой житель Иркутской области. Для этого необходимо изготовить игрушку из текстиля, пластика, бумаги, дерева и иного материала, отражающую облик и специфику службы стража порядка (например, участкового уполномоченного, сотрудника ГИБДД, кинолога, эксперта-криминалиста, сотрудника подразделения по делам несовершеннолетних, следователя и т.д.).

Работы принимаются в органах внутренних дел по месту жительства до 1 апреля 2020 года. Лучшие поделки примут участие во втором этапе конкурса и станут экспонатами специализированной выставочной экспозиции в преддверии празднования Дня Победы. Определение победителей на региональном уровне состоится в конце мая. Авторов лучших работ ждут подарки и праздничный концерт.

После конкурса игрушки будут переданы воспитанникам детских домов и других социальных учреждений, в том числе подшефных МВД, а также детям из малообеспеченных семей.

КООРДИНАТЫ:

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