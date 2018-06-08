Три пляжа в Иркутске, Ангарске и на Ольхоне откроют в ближайшее время

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске, Ангарске и посёлке Хужир Ольхонского района готовят к открытию три общественных пляжа. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Так, в Ангарске открытие пляжа «Еловский пруд» запланировано на следующей неделе. На пляже Якоби в Иркутске водолазы уже обследовали и отчистили о мусора дна залива реки Ангара. Это один из этапов подготовки места отдыха к предстоящему купальному сезону. Как только здесь определят зоны для купания, привлекут матросов-спасателей для обеспечения безопасности отдыхающих, можно будет говорить о готовности его к открытию, говорят в ГУ МЧС. Что касается Сарайского пляжа в посёлке Хужир, то там также проводятся работы, необходимые для ввода пляжа в эксплуатацию.

Спасатели прогнозируют, что резкое увеличение числа отдыхающих на водоёмах должно произойти уже через полторы-две недели вместе с приходом жаркой погоды и прогревом воды до комфортных температур. Отдыхающим напоминают, что на каждом пляже место для купания должно быть обозначено буями и знаками, запрещающими въезд судов.

Обязательно наличие стендов с правилами безопасного отдыха и оказания первой помощи пострадавшим, а также регулярно обновляемой информацией о температуре воздуха и воды. Также на берегу необходимо выставить наблюдательные посты с обученными матросами-спасателями, способными оказать помощь в случае происшествий.

Кроме того, госинспекторы по маломерным судам проводится техническое освидетельствование пляжей, находящихся на территории детских оздоровительных лагерей. Всего запланировано к открытию 12 таких пляжей. Уже проведено техническое освидетельствование и принято положительное решение по эксплуатации двух пляжей – в лагерях «Хвойный» и «Юность» на реке Хайтинка Усольского района.

Напомним, перед началом купального сезона проверяет санитарную безопасность водоёмов и Роспотребнадзор. Запланирован отбор и исследования проб воды в 72 точках. Уже известно, что в 10 водоёмах, в том числе, в районе нижнего бьефа плотины на Ангаре в Иркутске и на Иркутском водохранилище в районе Ново-Грудинино, вода нормам не соответствует.