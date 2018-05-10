Центр СПИД: с аукциона проданы пять из шести игрушек по эскизам юных иркутян с ВИЧ

Иркутск, 11.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Подведены предварительные итоги первого аукциона мягких игрушек, созданных по эскизам юных иркутян, живущих с ВИЧ. В общей сложности за них удалось выручить 21,2 тысячи рублей. Эти деньги направят на помощь ВИЧ-положительным детям региона. Аукцион проходит в соцсетях. Его организовали иркутский Центр СПИД, Благотворительный фонд поддержки людей, живущих с раком, ВИЧ, СПИДом и туберкулезом и группа компаний «Фармасинтез». По одной поделке купили жители Москвы и Иркутска, еще три приобрела компания «Лабора», занимающаяся поставкой медицинского оборудования в больницы, сообщает пресс-служба Центра СПИД. Открытие аукциона состоялось на юбилейной шестой конференции по вопросам ВИЧ/СПИДа в Восточной Европе и Центральной Азии, проходившей с 18 по 20 апреля в Москве в центре Международной торговли на Красной Пресне. – Сама идея не нова, такие проекты проводились, проводятся и будут проводиться во всем мире. Просто мы сделали в этом направлении свой первый шаг, – поделилась на открытии главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Весь смысл заключается в том, чтобы это пошло на пользу детям. И это здорово, если люди поучаствуют в этом, купят эти мягкие игрушки, которые дети нарисовали, вложили в эти рисунки свою душу, свои умения. И это действительно ожившие игрушки. Мы надеемся, что будем и дальше продолжать работу в этом направлении. В ближайшее время организаторы аукциона определят тех, кому в помощь будут направлены поступившие на счет благотворительного фонда средства и наградят юных авторов лучших работ в рамках конкурса эскизов игрушек «Оживший рисунок». Его провели среди пациентов педиатрического отделения Центра СПИД в марте. Подобную акцию центр СПИД планирует сделать ежегодной. СПРАВКА: В Иркутской области проживают более 33 тысяч человек с ВИЧ в организме. Основным путем передачи остаются незащищенные гетеросексуальные контакты – ими обусловлены 76,1% всех поставленных диагнозов за прошедший год.

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