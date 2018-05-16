Иркутск, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Центральный иркутский ЗАГС временно переехал с площади Декабристов в здание закрывшегося «Нескучного сада» на улице Карла Маркса. Как сообщили Телеинформу в региональной службе записи актов гражданского состояния, это сделано в связи с ремонтом основного здания.

ЗАГС Иркутска расположен в бывшем ресторане «Сенатор» по улице Карла Маркса, 53. Работает учреждение по прежнему расписанию – со вторника по субботу с 9:00 до 18:00.

Напомним, ресторанный комплекс «Нескучный сад» был закрыт в декабре 2017 года.