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16.08.2018

Туристов из Приангарья предупреждают о вспышке сибирской язвы в Китае

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Туристов из Приангарья и других регионов России предупреждают о вспышке сибирской язвы в Китае.

Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, с начала 2018 года на территории КНР зарегистрировано 106 случаев сибирской язвы среди населения. В том числе с 7 августа отмечена вспышка сибирской язвы в двух провинциях Китая (провинции Хейлунцзян (северо-восток Китая) и автономном районе Внутренняя Монголия (север Китая).

В медицинских организациях с подозрением на кожную форму сибирской язвы находится 88 человек. По состоянию на 15 августа зарегистрировано более 60 случаев заболевания крупного и мелкого рогатого скота, 818 голов уничтожено с целью предотвращения распространения инфекции.

На территории КНР введены карантинные мероприятия, начата иммунизация сельскохозяйственных животных против сибирской язвы.

Роспотребнадзор предпринимает меры, чтобы не допустить завоз сибирской язвы из Китая в Россию. Российским туристам настоятельно рекомендуют учитывать эту информацию при планировании поездок.

Напомним, между Иркутской областью и Китаем происходит очень активный туристический обмен, особенно после введения безвизового режима для тургрупп. В том числе у региона налажено плотное туристическое и экономическое взаимодействие с Внутренней Монголией.

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