У Иркутска появится город-побратим в Индии

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Индия намерена предложить для Иркутска город-побратим. Об этом со ссылкой на Генконсула Индии Кумара Субхама сообщает пресс-служба иркутской мэрии.

Встречу с ним во Владивостоке провёл мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Стороны обсудили сотрудничество между Россией и Индией и предстоящий масштабный фестиваль индийской культуры в России. Мероприятие стартовало в Москве 6 сентября и пройдет в 22 городах, в том числе в Иркутске.

– Иркутск активно развивает международное сотрудничество. Сегодня побратимами и партнёрами Иркутска являются 15 зарубежных городов и регионов. Однако в Индии города-побратима у Иркутска ещё нет. Считаю, что у нашего города есть все предпосылки для установления дружественных связей с одним из городов Индии, – отметил Дмитрий Бердников.

Кумар Субхам рассказал, что также сейчас ведётся работа по заключению соглашения между Иркутской областью и штатом Орисса.