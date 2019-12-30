У испанского экстремала на пути из Магадана в Иркутск сломался велосипед

Якутия, 8.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Новые испытания обрушились на испанского путешественника Хосе Андреса Абьяна Пахареса, который совершает вторую попытку добраться на велосипеде из Магадана в Иркутск. Вчера, 7 января, у экстремала на 40-градусном морозе на пути из Артыка в Усть-Неру (Якутия) сломался велосипед. Почти три часа он пытался поймать попутный транспорт, чтобы доехать до Усть-Неры и отремонтировать «двухколесного друга». «У меня не осталось другого выбора, кроме как остановить фургон, чтобы отвезти меня в Усть-Неру и отремонтировать [велосипед] в тепле. Попытка ремонта на дороге повлекла бы за собой обморожение пальцев и конец маршрута....Мы должны быть осторожны, чтобы продолжать», - написал путешественник в своем YouTube-канале. Сеньор Пахарес также выложил видео ремонта своего велосипеда. Ранее он сообщил, что встретил Новый 2020 год в шахтерском поселке недалеко от Усть-Хакчана в Магаданской области. «Шахтеры были очень добры, позволив мне спать в своем общежитии и делиться с ними едой и играми», - записал путешественник. Напомним, в декабре 2018 года испанец предпринял первую попытку добраться от Магадана до Иркутска. На трассе «Колыма» он заночевал в палатке в 50-градусный мороз и чуть не замерз насмерть. Его спасли местные жители, довезшие иностранца до ближайшего населенного пункта. И хотя мужчина серьезно обморозил пальцы на правой руке (лечиться ему пришлось в Магадане, а затем на родине – в испанской Сарагосе), планы преодолеть 5 тысяч километров на велосипеде в самые лютые морозы не оставил. На этот раз, по словам испанца, он более качественно подготовился к путешествию – экипировался теплой одеждой и обувью, запасся теплым спальником и высококалорийной едой. В день он планирует делать по 40 километров. В Иркутск надеется прибыть примерно к 20 марта. Пока путешественник преодолел около тысячи километров. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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