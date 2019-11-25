Уроженец Иркутска, космонавт Анатолий Иванишин встретился со школьниками села Едогон в Тулунском районе

Тулунский район, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Уроженец Иркутска, Герой России, летчик-космонавт Анатолий Иванишин встретился со школьниками села Едогон в Тулунском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области. Идея организовать такую встречу возникла в сентябре, когда глава региона посещал социальные объекты Тулунского района, пострадавшие от наводнения. Директор едогонской школы, народный учитель России Надежда Зыбайлова тогда сказала, что ее мечта – познакомить сельских ребят с человеком, побывавшем в космосе. – К этой просьбе я отнесся со всей серьезностью, потому что школа знаменитая, здесь очень глубоко занимаются патриотическим воспитанием. С нашими земляками-космонавтами мы дружим, они все входят в наше землячество «Байкал» в Москве. Я позвонил Анатолию Иванишину и попросил приехать в Едогонскую школу на встречу. Сейчас он проходит очень серьезную подготовку, включен в следующие космические программы, поэтому пришлось договариваться и с руководством Центра подготовки космонавтов, – рассказал Сергей Левченко. Анатолий Иванишин и Сергей Левченко приняли участие в заседании патриотического клуба «Красный квадрат», который уже около 30 лет работает в Едогонской школе. Основатель «Красного квадрата» – директор школы села Едогон, Народный учитель России, Заслуженный учитель РФ Надежда Зыбайлова, которая руководит коллективом уже 35 лет. Во время заседаний патриотического клуба школьники и молодежь Тулунского района встречаются со знаменитыми людьми старшего поколения. В разные годы здесь побывали почетный гражданин Иркутской области Николай Романкевич, родители погибших и ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне, писатель, Герой Социалистического труда, лауреат двух Государственных премий СССР Валентин Распутин и другие выдающиеся люди Приангарья. Также в эти дни в Едогонской школе проходят выставки школьного творчества, выступления детских и взрослых музыкальных коллективов и другие мероприятия. Заседание этого года, посвященное космонавтам-уроженцам Иркутской области, объединило учеников школ Тулунского района, их родителей, учителей, жителей села Едогон. Школьники представили устный журнал «Сыны и дочери голубой планеты», различные презентации. Кульминацией мероприятия стало общение с Анатолием Иванишиным. Гость рассказал о своих полетах, устройстве космических кораблей и скафандров, подготовке к полетам и многом другом. Также ребята смогли задать вопросы космонавту. Например, их интересовало, как Анатолий Иванишин относится к современным фильмам о полетах в космос. Во время заседания ребята приняли летчика-космонавта в почетные члены патриотического клуба «Красный квадрат». – Это действительно большая удача, что встреча состоялась, потому что сейчас я тренируюсь в составе экипажа, и у нас очень плотный график. Я ожидал увидеть здесь людей, которые в силу летних событий находятся в сложном положении, а увидел жизнерадостных, оптимистичных людей. И я приехал что-то рассказать о космосе им, а многое рассказали они мне, – поделился своими впечатлениями от встречи Анатолий Иванишин. Директор Едогонской средней школы Надежда Зыбайлова выразила благодарность губернатору за организацию встречи детей с летчиком-космонавтом. – Свою трудовую деятельность я начала 58 лет назад – в год полета первого человека в космос. В 1961 году я с учениками писала маленькие книжки о Гагарине, о его маме, о первой учительнице и распространяла среди колхозников. Нас слушали с удовольствием. Когда родилась моя дочь, я назвала ее Валентиной – в честь Валентины Терешковой. Я живу с темой космоса всю жизнь. Всю жизнь я мечтала встретиться с космонавтом. Наконец моя мечта осуществилась! – сказала Надежда Зыбайлова. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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