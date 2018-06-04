Усольский фестиваль молока включат в календарь событийного туризма Иркутской области

Усольский район, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль молока в Усольском районе обещают сделать традиционным. Агентство по туризму Иркутской области намерено включить его в событийный календарь, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первый фестиваль прошёл 2 июня в селе Большая Елань, в нём приняли участие более 500 человек. Территорию мероприятия разделили на площадки для посетителей разных возрастов. Торговые ряды представляли в широком ассортименте молочную продукцию от лучших производителей Усольского района, была организована дегустация.

Для гостей фестиваля были организованы бесплатный мини-кинотеатр с фильмами о сельском хозяйстве, производстве и переработке молока, яркая концертная программа, детская развлекательная программа, выставка художественных работ, мастер-класс «Рисуем корову». Мастер-класс по определению свежести молока провели ученики Большееланской школы, которая сегодня является одним из лидеров в системе агрообразования.

На площадке здоровья каждый мог измерить основные физиологические показатели здоровья и проконсультироваться с диетологом. В рамках фестиваля состоялись два конкурса. В скоростном взбивании масла ручным способом все участники стали победителями, забрали с собой домой натуральный продукт – масло.

Одним из главных событий праздника стал второй конкурс – среди коров на звание «Самая красивая Буренка». Победительницу определили зрители. Кульминацией торжественной части стало открытие скульптурной композиции «Коровушка», автор которой известный скульптор из посёлка Тельма Усольского района Иван Зуев.

Закончился фестиваль флэш-мобом, в небо запустили несколько десятков белых воздушных шаров.