Ангарск, 17.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Накануне Дня памяти и скорби, 21 июня, в Ангарске пройдет акция «Свеча памяти».

Организаторы торжественного мероприятия – Иркутское региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» при поддержке администрации Ангарского городского округа, сообщает пресс-служба местной мэрии.

Акция пройдет в исторически значимом для города месте – на площади возле памятника воинам-победителям, первостроителям Ангарска. Суть в том, чтобы в память о погибших в Великой Отечественной войне зажечь свечи. В прошлом году в мероприятии приняли участие 120 человек.

«Это народная акция, потому что она направлена на укрепление связи поколений, сохранение памяти о страницах Великой Отечественной войны. Каждый участник сможет зажечь свечу и разместить ее на постаменте памятника», – пояснила начальник управления по культуре и молодежной политике города Марина Шкабарня.

Организаторы подготовили свечи, которые будут предоставляться бесплатно, но их количество ограничено, поэтому можно приходить со своими.

«Эта акция пройдет по всей России, а каждый, кто не сможет на ней присутствовать, может зажечь свечу памяти на своем окне», – отметил руководитель Иркутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Иван Комельков.

Начало акции 21 июня в 22.00 на площади возле памятника воинам-победителям, первостроителям Ангарска.