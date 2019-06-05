Ангарск, 6.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Ангарске скоро откроется общественный пляж. «Еловский пруд», расположенный в шестом квартале Южного массива города, готов к прохождению технического освидетельствования.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области со ссылкой на старшего госинспектора Ангарского инспекторского участка Центра ГИМС Владимира Агафонова, уже проведено водолазное обследование дна акватории и очистка его от постороннего мусора.

– Границы заплыва в местах купания обозначены буями. На берегу установлены информационные стенды с правилами безопасного поведения на воде и телефонами экстренных служб, выставлен спасательный пост. На месте будут дежурить аттестованные спасатели, – отметил Владимир Агафонов.

Приемка пляжа пройдет 7 июня.

Напомним, 1 июня в Иркутске открылся общественный пляж на заливе Якоби. Он соответствует требования безопасности. Также допущены к эксплуатации два пляжа в детских лагерях «Хвойный» и «Юность» на реке Хайта в Усольском районе. Планируются к открытию еще 9 пляжей на базе детских оздоровительных лагерей.

Также напоминаем, Роспотребнадзор сообщил, что по состоянию на начало июня в четырех муниципалитетах региона – в Иркутске, Зиме, Шелеховском и Иркутском районах – вода в семи открытых водоемах не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.