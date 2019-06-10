В Бохане открыли стационар районной больницы

Боханский район, 11.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В посёлке Бохан полностью открыли новую центральную районную больницу, которую начали строить ещё в 2006 году. Проект завершился вводом стационара. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Строительство центральной районной больницы в посёлке Бохан начато в 2006 году c разбивкой на два пусковых комплекса: поликлиника на 200 посещений в смену и стационар на 150 коек.

В 2014 году из-за отсутствия финансирования строительство больничного комплекса было приостановлено. Возобновилось оно в 2016 году. В августе 2017 года была введена в эксплуатацию первая очередь больничного комплекса Боханской районной больницы – поликлиника. Она оснащена современным высокотехнологичным оборудованием, в том числе рентгенодиагностическим, эндоскопическим и другим. Стоимость строительства первого пускового комплекса составила почти 489 млн рублей.

Строительство второго пускового комплекса – стационара на 155 коек – завершено в декабре 2018 года. Стоимость составила 1 млрд 167 млн рублей. Стационар передан на баланс Боханской районной больницы.

В стационаре размещены акушерское, гинекологическое, педиатрическое, реанимационное и приёмно-диагностическое отделения. Также планируется открытие новых структурных подразделений: первичного сосудистого отделения, травмацентра второго уровня, межмуниципального центра малоинвазивной хирургии, а также психиатрического отделения.

Сейчас в Боханской районной больнице работают 53 врача и 165 средних медицинских работников.

В 2018 году для работников больницы приобрели 24-квартирный жилой дом.