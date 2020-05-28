В больницах Иркутской области находятся больше 1,1 тысячи пациентов с коронавирусом

Иркутская область, 27.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области за сутки число выявленных случаев заболевания коронавирусом увеличилось на 62. Госпитализированы 1 тысяча 142 человека. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального оперштаба.

Из обсерваторов в больницы за последние сутки не попал ни один человек, среди вахтовиков заболевших стало на 28 больше – 565. За сутки выросло и число выздоровевших. Их стало 276 человек – на 21 больше.

Под медицинским наблюдением находятся 4 тысячи 661 человек, прирост за сутки составляет 320 человек. Сняты с медицинского наблюдения 26 мая 355 человек, общее их количество – 20 тысяч 814 человек – это люди, у которых признаки заражения не были выявлены в течение 14 дней.

Всего с 11 марта 2020 года в Иркутскую область из стран, где зарегистрированы очаги коронавируса, вернулись 14 тысяч 515 человек. По внутренним авиа- и железнодорожным путям прибыли 25 тысяч 199 человек, за последние сутки – 356 человек.

Летальных случаев 20: 10 умерли от коронавируса, 10 – пациенты с инфекцией, умершие от других заболеваний.