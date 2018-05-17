В Ботаническом саду ИГУ появилась кувшинка Виктория Амазонская

Иркутск, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ботаническом саду биолого-почвенного факультета ИГУ появилась Виктория Амазонская, которая считается самой крупной кувшинкой в мире.

Как сообщает пресс-служба сада, растение было открыто в 1832 году в бассейне реки Амазонки немецким естествоиспытателем Эдуардом Пёппингом. Он был поражён фантастическими размерами листьев кувшинки – до двух метров в диаметре – и её благоухающими снежно-белыми цветками. Растение получило название в честь английской королевы Виктории.

В Ботаническом саду ИГУ Викторию Амазонскую вырастил из семян сотрудник сада, куратор коллекции тропических растений, биолог Сергей Калюжный. Сейчас, когда диаметр листочков молодых кувшинок достиг 10-12 см, их можно пересадить на постоянное место – в тропический водоём в большой оранжерее Ботанического сада.

Пересадка состоится сегодня, 18 мая.