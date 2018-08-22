В Ботсаду ИГУ 24 августа открывается визит-центр

Иркутск, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Ботаническом саду ИГУ 24 августа в рамках научно-практической конференции «Экологическое образование, воспитание и просвещение: новые вызовы и перспективы развития», посвященной 100-летию вуза, пройдет торжественное открытие информационного визит-центра.

По информации организаторов, визит-центр станет не просто местом, где посетители смогут приобрести билеты на посещение Ботанического сада или получить консультацию по услугам. Он также будет служить целям просвещения. Здесь будут проводиться тематические выставки, просмотры фильмов экологической направленности, экопросветительские мероприятия, образовательные программы, занятия со школьниками, для чего в Визит-центре оборудован современный компьютерный класс, оснащенный электронными микроскопами.

К открытию Визит-центра в нем подготовлены две выставки: «Человек и растения. Куклы разных народов из природных материалов» и «Такие разные шишки».