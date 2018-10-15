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15.10.2018

В Братске открыли кардиологический центр

Братск, 15.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Братске на базе городской больницы №2 открылся региональный высокотехнологичный центр по оказанию экстренной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. Теперь в Братске пациенты могут получить полное обслуживание по стандартам лечения ишемической болезни сердца. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Помещения центра отремонтировали, в кабинеты и операционные установили новейшее оборудование. Центр располагает современным ангиографическим (сосудистым) комплексом, который позволяет проводить операции на самом высоком уровне. Бригада хирургов прошла обучение в лучших клиниках страны. Операции для всех пациентов будут бесплатными, по полисам ОМС.

Главная задача, которую призван решать кардиологический центр – снизить смертность от сосудистых заболеваний. В этом вопросе очень многое зависит от того, как быстро пациент будет доставлен в лечебное учреждение. Теперь такие услуги приближены к братчанам. Центр укомплектован высоко квалифицированными врачебными кадрами.

Стоит отметить, что в Братске создана целая система межмуниципальных учреждений здравоохранения, которые оснащены современным оборудованием и укомплектованы медицинскими кадрами. Это диагностический центр, центр гемодиализа, а теперь и кардиологический. Все это способствует повышению качества медицинского обслуживания братчан. Кроме того, недавно после капитального ремонта открылась в городе и детская поликлиника.

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