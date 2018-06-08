ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Общество
08.06.2018

В Братске открыли отделение реабилитации для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы

Братск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На базе Братской городской больницы №5 открыли отделение медицинской реабилитации второго этапа для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы. Первых пациентов отделение примет уже 13 июня, сообщает пресс-служба регправительства.

Отделение реабилитации на базе Братской городской больницы №5 открыто для оказания помощи пациентам, перенёсшим острое нарушение мозгового кровообращения для снижения инвалидизации и возвращения навыков полноценной жизни. Отделение рассчитано на 15 койко-мест. После выписки из первичного сосудистого отделения пройти полноценную реабилитацию второго этапа можно в течение 21 дня.

Решение по созданию отделения второго этапа реабилитации больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения было принято весной 2017 года. Учреждение эффективно освоило выделенные министерством здравоохранения Иркутской области денежные средства на оснащение отделения медицинской реабилитации в соответствии с действующим порядком. Также за счёт собственных средств Братская городская больница №5 отремонтировала помещения и закупила оборудованик. Общая стоимость затрат на открытие отделения составила около 25 млн рублей.

Сотрудники отделения медицинской реабилитации прошли обучение для работы с пациентами на новом оборудовании.

Ежегодно лечение после инсультов в Братской городской больнице №5 проходят более шести тысяч пациентов. Треть из них после успешного лечения в первичном сосудистом отделении обладают выраженным реабилитационным потенциалом, который можно развить именно в таком отделении реабилитации.

В скором времени в Братске на базе городской больницы №2 откроется региональный сосудистый центр, в котором врачи будут проводить экстренные операции на сердце и на сосудах головного мозга.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске