В Братске открыли отделение реабилитации для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы

Братск, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На базе Братской городской больницы №5 открыли отделение медицинской реабилитации второго этапа для пациентов с нарушением функций центральной нервной системы. Первых пациентов отделение примет уже 13 июня, сообщает пресс-служба регправительства.

Отделение реабилитации на базе Братской городской больницы №5 открыто для оказания помощи пациентам, перенёсшим острое нарушение мозгового кровообращения для снижения инвалидизации и возвращения навыков полноценной жизни. Отделение рассчитано на 15 койко-мест. После выписки из первичного сосудистого отделения пройти полноценную реабилитацию второго этапа можно в течение 21 дня.

Решение по созданию отделения второго этапа реабилитации больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения было принято весной 2017 года. Учреждение эффективно освоило выделенные министерством здравоохранения Иркутской области денежные средства на оснащение отделения медицинской реабилитации в соответствии с действующим порядком. Также за счёт собственных средств Братская городская больница №5 отремонтировала помещения и закупила оборудованик. Общая стоимость затрат на открытие отделения составила около 25 млн рублей.

Сотрудники отделения медицинской реабилитации прошли обучение для работы с пациентами на новом оборудовании.

Ежегодно лечение после инсультов в Братской городской больнице №5 проходят более шести тысяч пациентов. Треть из них после успешного лечения в первичном сосудистом отделении обладают выраженным реабилитационным потенциалом, который можно развить именно в таком отделении реабилитации.

В скором времени в Братске на базе городской больницы №2 откроется региональный сосудистый центр, в котором врачи будут проводить экстренные операции на сердце и на сосудах головного мозга.