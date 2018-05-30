В День защиты детей в Иркутске пройдет фестиваль «Байкальская звезда – 2018», фотовыставка и «День Аиста»

Иркутская область, 31.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Фестиваль «Байкальская звезда – 2018», пиар-кампания по профилактике социального сиротства и выставка фотографий детей-сирот «Подари ребёнку семью!» и мероприятие «День Аиста» пройдут в Иркутске 1 июня в День защиты детей.

Как сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития, запланирована также «горячая линия» для консультирования граждан по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также по мерам социальной поддержки семей, прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Что касается фестиваля «Байкальская звезда – 2018», то в его рамках запланирован цикл мероприятий:

31 мая в 11.00 часов в органном зале Иркутской областной филармонии пройдет награждение участников выставки и концертная программа, посвященная закрытию выставки декоративно-прикладного искусства;

31 мая в 14.00 часов в здании бизнес отеля «Дельта» пройдет награждение победителей в номинации «Художественное слово», тема которой - «Нет русского слова чудесней!» (произведения российских писателей и поэтов);

1 июня в 14.00 часов в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского пройдет гала-концерт фестиваля для творчески одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов «Байкальская звезда». В 2018 году номинации: «Музыкальное творчество», «Хореография», «Цирковые номера» посвящены теме «Дружат дети всей страны!».

Также 1 июня в течении дня в сквере Кирова, возле здания «Востсибугль», будет проходить акция «Подари ребёнку семью!». В рамках акции организуется выставка фотографий детей, подлежащих устройству в семью. Дополнительно будет развернут консультационный пункт, где будут работать специалисты министерства. Также волонтёры, учащиеся гимназии Шелехова, распространят тематический раздаточный материал, направленный на пропаганду семейных форм устройства, профилактику социального сиротства, мер социальной поддержки семье и детям и так далее.

Кроме того, в период с 1 июня по 9 июня 2018 года любой желающий может принять участие в «Дне Аиста» - посетить концертное выступление детей, совместно с ребятами поучаствовать в различных мастер-классах, получить консультацию специалистов по вопросам семейного устройства детей и прохождения обучения в школах приемных родителей. В этом году «День Аиста» пройдет в 24 организациях на территории 16 муниципальных образований Иркутской области. По вопросам участия в мероприятии возможно обратиться в министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (тел.: (3952) 52-75-92, 52-75-98, электронная почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript ), а также непосредственно в организации. Список организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участвующих в мероприятии «День Аиста» размещен на сайте министерства .

Помимо этого 1 июня с 9.00 до 18.00 будет проходить «горячая линия» для консультирования людей по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, юридическим аспектам усыновления, опеки и попечительства, а также по мерам социальной поддержки семей, прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Номер телефона горячей линии министерства (3952) 25-33-07, 8 800 100 22 42 (звонок бесплатный). На сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области размещены телефоны горячих линий межрайонных управлений опеки, учреждений социального обслуживания семей и детей, управлений социальной защиты населения.