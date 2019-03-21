В Иркутске 15 мая проведут повторные общественные обсуждения по строительству туберкулезной больницы

Иркутск, 22.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Общественные обсуждения по вопросу строительства Иркутской областной клинической туберкулезной больницы со стационаром на 600 коек на бульваре Рябикова, 23А состоятся 15 мая 2019 года.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, необходимость проведения повторных обсуждений связана с нарушением процедуры их проведения 2 ноября 2018 года заказчиком по объекту намечаемой хозяйственной деятельности ОГКУ «УКС Иркутской области».

Регистрация участников начнется в 16:00, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В общественных слушаниях вправе участвовать общественные организации и граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, постоянно проживающие на территории Иркутска.

Напомним, в прошлом году решение о строительстве тубдиспансера на бульваре Рябикова вызвало массу недовольств среди местных жителей. Минздрав уверял, что это не несет для горожан рисков и ведомство не намерено приостанавливать проект.

Между тем были проведены публичные слушания, на которых население высказалось против строительства учреждения. Так как к их мнению власти не прислушались, жители продолжили собирать подписи в интернете.

КООРДИНАТЫ:

Слушания пройдут на стадионе «Рекорд» по адресу: Иркутск, бульвар Рябикова, 13Г. Начало в 18:00.