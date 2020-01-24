В Иркутске 22 января ушел из жизни живописец Александр Веснин

Иркутск, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 22 января на 81-м году жизни скончался живописец, член Союза художников России, ветеран труда Александр Веснин. Об этом сообщается на странице иркутского областного художественного музея имени Сукачева в соцсетях.

Александр Федорович Веснин родился в селе Шипицино Алтайского края. В 1973 году окончил художественно-графический факультет Омского педагогического института имени Горького по специальности «Учитель изобразительного искусства, черчения и труда». Преподавать он начал еще раньше, в 1967 году, а в 1988 году ему уже было присвоено звание «Учитель-методист».

Александр Веснин стоял у истоков основания художественно-графического факультета филиала ИГПУ Усть-Илимска, а затем, переехав в Иркутск, стал доцентом кафедры изобразительного искусства Восточно-Сибирской государственной академии образования. Много своих сил и знаний он отдал факультету повышения квалификации и студии дополнительного художественного образования.

В основном творчество Александра Веснина было посвящено традиционному пленэрному сибирскому пейзажу. Его последняя персональная выставка состоялась в октябре 2019 года в Галерее сибирского искусства Иркутского художественного музея в честь 80-летия мастера.

– На открытии был полный зал его учеников и собратьев по кисти. Автор так к ней готовился, но сам не смог присутствовать из-за смерти жены – своей единственной любимой спутницы жизни. Светлая память об Александре Федоровиче Веснине будет жить в сердцах его учеников и последователей, в памяти его коллег-художников, а также широкой общественности нашего города, – говорят в музее.

КООРДИНАТЫ:

Гражданская панихида состоится 25 января с 11:00 до 12:00 в ритуальном зале «Гагаринский». Адрес: Иркутск, бульвар Гагарина, 4. Остановка транспорта «Стадион Труд».