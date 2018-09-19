В Иркутске биометрические загранпаспорта начали оформлять через МФЦ

Иркутск, 20.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске через МФЦ оформили первые биометрические загранпаспорта. Об этом сообщает пресс-служба ГАУ «МФЦ Иркутской области».

Всего за месяц работы этой услугой в Иркутске воспользовались почти сорок человек. Получить загранпаспорт с биометрическими данными теперь можно и в центре «Мои Документы». В Иркутске эта услуга доступна в отделе по адресу Советская, 58.

Оформлением документа занимаются не работники центра «Мои документы», а сотрудники министерства внутренних дел. Режим работы окна: вторник и четверг с 10.30 до 16.00 (перерыв 13.00-14.00), суббота с 10.30 до 14.00.

Для оформления заграничного паспорта нового образца необходимо собрать пакет документов.

В него входят: российский паспорт, свидетельство о рождении (для несовершеннолетних), действующий загранпаспорт (если есть), квитанцию об оплате госпошлины, заявление и заполненную анкету.

Бланк анкеты можно получить у администратора в многофункциональном центре либо предварительно заполнить и распечатать форму, размещенную на официальном сайте.

При подаче заявления делается цифровой фотоснимок обладателя документа и сканируются папиллярные узоры указательных пальцев, именно эта информация хранится в чипе паспорта и служит одной из степеней его защиты.

Уточнить состав пакета документов и получить дополнительную информацию по услуге можно на сайте ГАУ «МФЦ ИО», по телефону контакт-центра 8-800-1000-447 либо непосредственно в центре «Мои документы» в Иркутске, улица Советская, 58.