В Иркутске готовят социальные видеоролики в поддержку благотворительного фонда «Семья Прибайкалья»

Иркутск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский продюсерский центр «Burkalo Production» совместно с известным хоккеистом Александром Семиным готовят серию социальных видеороликов в поддержку благотворительного фонда «Семья Прибайкалья». Об этом на своей странице в Инстаграме сообщает депутат Госдумы Александр Якубовский.

По его словам, эти видео «помогут фонду повысить регулярные платежи и, тем самым, реализовывать свои программы вовремя».

– Они практически собрали весь бюджет. Осталось найти 200 тысяч рублей. Включайтесь! У неизлечимо больных детей нет времени ждать, новый день может и не наступить, – пишет Александр Якубовский.

БФ « Семья Прибайкалья» – единственный фонд в Иркутской области, который занимается поддержкой детей с паллиативным статусом – их в регионе более 500 человек. Центральный партнер фонда – областной детский хоспис – единственный за Уралом. Фонд проводит большую работу с семьями, которые воспитывают неизлечимо больных детей и уделяет серьезное внимание повышению квалификации персонала детского хосписа.

Специализированная школа волонтеров «Крылья» – проект, который стал победителем конкурса президентских грантов в 2019 году. В ближайших планах – запуск «Родительской школы», поскольку паллиативная помощь касается и тех, кто остается жить после ухода ребенка.