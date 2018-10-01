В Иркутске на акции «Чувствуй лучше» выявили пять первично положительных тестов на ВИЧ

Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске дан старт новой кампании здоровья. На акции «Чувствуй лучше», которую поддержала посол доброй воли ЮНЭЙДС, певица и актриса Вера Брежнева, выявили пять первично положительных тестов на ВИЧ. Напомним, профилактическая акция в центре Иркутска прошла у здания главного корпуса ИГУ. Кульминацией акции стало масштабное проекционное шоу на старинном фасаде университета по технологии 3Д-мэппинга. В течение четырех часов о защите от ВИЧ зрителям напоминал популярный иркутский ведущий Алексей Русаков, а также ансамбль «Этнобит», группа «Берн», школа современной хореографии «Шаги» и танцевальный коллектив ИРНИТУ, вокальный ансамбль «Пой, Френд!» и Хор молодежи и студентов Иркутского госуниверситета. Как сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД, на месте каждый желающий мог получить индивидуальную консультацию по вопросам социально значимой болезни, проверить свои знания о ней на специальной беспроигрышной профилактической лотерее. Совершеннолетним посетителям акции раздали тысячу презервативов, напоминая, что самым частым путем передачи вируса иммунодефицита в Прибайкалье является незащищенный секс. В передвижном медицинском кабинете на базе специально оборудованного автобуса бесплатно, конфиденциально и анонимно шло экспресс-тестирование. В этот вечер его прошли 109 человек. Кроме того, как и было анонсировано, Вера Брежнева приехала в педиатрическое отделение Центра СПИД, чтобы встретиться с юными иркутянами, рожденными с вирусом иммунодефицита человека. Двухчасовая беседа с ними проходила в первом в России специализированного кабинета психологической помощи ВИЧ-положительным детям и подросткам. На нее пришли 20 детей. – Такие мероприятия важны для того, чтобы рассказать людям о ВИЧ, – заявила Вера Брежнева. – Когда человек знает о ситуации, то перестает бояться. Нужно, чтобы жители Иркутской области больше помогали друг другу. Масштаб акции, проводимой в Иркутской области, не каждый регион может себе позволить. Я считаю, что это большая победа, которая впоследствии принесет плоды. Звезда отметила высокий уровень оборудования, оснащения Центра СПИД, а также положительно отозвалась о проводимой в Иркутске акции «Чувствуй лучше». СПРАВКА: В первом полугодии 2018 года заболеваемость ВИЧ-инфекцией в Иркутской области сократилась на 14,5%. По итогам 2017 года доля здоровых детей, рожденных от матерей с положительным статусом, составила 98,7%. Эксперты осторожно отмечают, что эпидемия «чумы 20-го века» в Прибайкалье уже прошла свой переломный момент – ситуация, похоже, стабилизировалась, но в целом обстановка остается сложной.

В настоящее время в Иркутской области с вирусом иммунодефицита проживает более 28 тысяч человек, в том числе 680 детей. На диспансерном наблюдении находятся около 22 тысяч жителей региона, из них по медицинским показаниям терапию получают 13 тысяч пациентов. Наиболее частой причиной инфицирования становятся незащищенные гетеросексуальные контакты. Ими обусловлены каждые три новых диагноза из четырех.

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