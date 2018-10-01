|Общество
|02.10.2018
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В Иркутске на акции «Чувствуй лучше» выявили пять первично положительных тестов на ВИЧ
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Иркутск, 2.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске дан старт новой кампании здоровья. На акции «Чувствуй лучше», которую поддержала посол доброй воли ЮНЭЙДС, певица и актриса Вера Брежнева, выявили пять первично положительных тестов на ВИЧ.
Напомним, профилактическая акция в центре Иркутска прошла у здания главного корпуса ИГУ. Кульминацией акции стало масштабное проекционное шоу на старинном фасаде университета по технологии 3Д-мэппинга.
В течение четырех часов о защите от ВИЧ зрителям напоминал популярный иркутский ведущий Алексей Русаков, а также ансамбль «Этнобит», группа «Берн», школа современной хореографии «Шаги» и танцевальный коллектив ИРНИТУ, вокальный ансамбль «Пой, Френд!» и Хор молодежи и студентов Иркутского госуниверситета.
Как сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД, на месте каждый желающий мог получить индивидуальную консультацию по вопросам социально значимой болезни, проверить свои знания о ней на специальной беспроигрышной профилактической лотерее. Совершеннолетним посетителям акции раздали тысячу презервативов, напоминая, что самым частым путем передачи вируса иммунодефицита в Прибайкалье является незащищенный секс. В передвижном медицинском кабинете на базе специально оборудованного автобуса бесплатно, конфиденциально и анонимно шло экспресс-тестирование. В этот вечер его прошли 109 человек.
Кроме того, как и было анонсировано, Вера Брежнева приехала в педиатрическое отделение Центра СПИД, чтобы встретиться с юными иркутянами, рожденными с вирусом иммунодефицита человека. Двухчасовая беседа с ними проходила в первом в России специализированного кабинета психологической помощи ВИЧ-положительным детям и подросткам. На нее пришли 20 детей.
– Такие мероприятия важны для того, чтобы рассказать людям о ВИЧ, – заявила Вера Брежнева. – Когда человек знает о ситуации, то перестает бояться. Нужно, чтобы жители Иркутской области больше помогали друг другу. Масштаб акции, проводимой в Иркутской области, не каждый регион может себе позволить. Я считаю, что это большая победа, которая впоследствии принесет плоды.
Звезда отметила высокий уровень оборудования, оснащения Центра СПИД, а также положительно отозвалась о проводимой в Иркутске акции «Чувствуй лучше».
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