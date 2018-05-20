|Общество
|21.05.2018
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В Иркутске на Дне мыльных пузырей разыграют путёвку в Диснейлэнд
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Иркутск, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 27 мая в 11 раз проведут День мыльных пузырей. Об этом сообщают организаторы.
Гостей праздника ждёт мыльное многоборье для самых ловких и умелых, радужный дартс, дженга, эстафеты и многое другое.
На сцене праздника выступят кавер-группа «Инхит», «Меланж», «Бёрн», «Батаникал Гардэн» и другие. Гостем праздника на этот раз станет коллектив из Сочи «Флэшпоинт», а также Анатолий Zammer.
Карта мероприятий Дня мыльных пузырей предоставлена организаторами
– В 15:00 пройдёт традиционный массовый задув мыльных пузырей и будет разыгран главный приз праздника – путёвка в Диснейлэнд в Японию или Францию – на выбор победителя, – обещают организаторы.
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