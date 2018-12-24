В Иркутске на острове Конный открылся городской каток

Иркутск, 25.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялось торжественное открытие городского катка «Ледовые дорожки» на острове Конный. В рамках новогодних мероприятий ежедневно здесь будут проводиться интерактивные программы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

С наступающим праздником жителей и гостей города поздравил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Мы делаем все, чтобы у жителей города была возможность проводить досуг интересно. В этом году в Иркутске открыты 63 ледовых катка. Это и школьные корты, и площадки во дворах, – подчеркнул глава города. – Традиционно во многих дворах залиты ледяные горки. Убежден, многие из вас с пользой проведут праздничные дни и новогодние каникулы.

На острове Конный открыты пункты проката спортинвентаря – коньков, лыж, тюбов, работает теплое кафе. На территории установлены новогодняя елка, ледовый городок. Все желающий могут посетить каток бесплатно, а 13 января принять участие в бале-маскараде на коньках, отмечают в мэрии.

Также в эти выходные состоялось торжественное открытие главной елки Октябрьского района. Праздничный концерт прошел на бульваре Постышева. Всего в округе запланировано более 100 мероприятий, приуроченных к Новому году. Они будут проводиться на благоустроенных общественных пространствах, в спортивных и культурных центрах. Уже состоялись новогодняя елка для воспитанников иркутского центра боевых искусств в ДК «Октябрьский», благотворительный концерт для детей, организованный муниципальным ансамблем «Солнышко».

Напомним, всего в Иркутске запланировано более 300 мероприятий, посвященных новому году.

КООРДИНАТЫ:

С подробной программой новогодних торжеств можно ознакомиться на сайте администрации Иркутска , на портале #ЯИркутянин, в социальных сетях, а также по телефону резиденции Деда Мороза: 8 (3952) 503-703.