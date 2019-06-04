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05.06.2019

В Иркутске начали работу 77 лагерей дневного пребывания детей

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске начали работу 77 лагерей дневного пребывания детей. В них отдохнут около 10 тысяч юных горожан в возрасте от 7 до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Иркутска со ссылкой на городскую межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

– Кроме того, в июне начнут работать детские оздоровительные лагеря, подведомственные департаменту образования: «Байкал» центра образования №47 и «Эколог» Дворца творчества Иркутска. За лето они примут около 700 детей и подростков. Также будут работать три ведомственных лагеря с круглосуточным пребыванием детей – «Ангара», «Иркутенок», «Иркутский», – отметила начальник отдела развития дополнительного образования и воспитания департамента образования администрации города Ольга Чернова.

Еще одна форма летней занятости – это трудоустройство подростков. С 1 июня по 15 сентября в областном центре действует проект «Экологические отряды мэра». Ребята участвуют в экологических акциях, субботниках, ведут разъяснительную работу с населением, в том числе, в секторе индивидуальной жилой застройки, о необходимости заключения договоров на вывоз ТБО, принимают участие в озеленении городских территорий, ведут общественный экологический контроль. В сезон в экологическом отряде будут осуществлять деятельность 120 детей (4 отряда по 30 человек).

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