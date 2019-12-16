В Иркутске определили лучших резчиков по дереву

Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутской Усадьбе Сукачева подвели итоги первого всероссийского конкурса резного искусства «Сказка в дереве». В нем приняли участие 20 профессиональных и самодеятельных художников-резчиков, пятеро из которых младше 14 лет, всего было представлено более 110 работ.

Конкурс проходил при поддержке администрации Иркутска, сообщает пресс-служба мэрии. Главный архитектор города Сергей Александров поощрил благодарственными письмами и памятными подарками самых молодых участников – Дениса Соломку, Егора Давыденко, Федора Давыденко, Валерию Ястребкову и Ивана Соколова.

– Иркутск уникален своей деревянной архитектурой, и наша задача сохранять наследие предшественников, развивать его. Поэтому крайне важно поддерживать молодые таланты, прививать им любовь к ремеслу. Уверен, участие ребят – будущих резчиков по дереву – в конкурсе наравне с профессионалами даст им дополнительный импульс для развития в плане мастерства, – отметил главный архитектор.

Организатор конкурса – директор творческого объединения «Арка» Диана Козулина – рассказала, что основной целью первой всероссийской выставки-конкурса мастеров стало возрождение и развитие традиционного русского ремесла в Иркутске.

Профессиональное жюри, в состав которого вошли художники, архитекторы, депутаты, представители средств массовой информации, определили тройки победителей в нескольких номинациях. В частности, первые места среди мастеров заняли Сергей Клишмин в номинации «Панно», Антон Шишкин – «Скульптура», Владимир Захаренко и Валерий Конончук – «Храмовое убранство и украшения». В категории «Ученик мастера» в номинации «Панно» лучшей стала Валерия Ястребкова, «Скульптура» – Максим Корж.

Напомним, в рамках проведения конкурса в Усадьбе проходила выставка работ участников, и посетители могли проголосовать за понравившийся экспонат. По результатам народного голосования победителями стали Сергей Климшин, Анастасия Ястребкова и Борис Тверских.