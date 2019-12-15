В Иркутске определились с участником фестиваля «КиВиН-2020» в Сочи

Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Команда Иркутского аграрного университета «Феникс» стала победителем Байкальской лиги КВН и выступит в январе на международном фестивале «КиВиН-2020» в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Всего в финальной игре участвовали шесть команд – три команды Иркутского государственного университета «Посейдон Карлеоне», «На Брудершафт», «Сборная ИГУ», команда Иркутского аграрного университета «Феникс», «Сборная МУПов Иркутска, а также гости из Улан-Удэ «Такие разные буряты».

Финальная игра состояла из двух видов состязаний. КВНщики приветствовали зрителей и показали музыкальный конкурс. Оценивало работу выступающих жюри, в состав которого вошли представители администрации Иркутска, СМИ, действующие и бывшие участники КВН.

В тройку лидеров также вошли «Сборная ИГУ» и «Сборная МУПов». Все они получили денежные призы, говорят в администрации Иркутска.