|Общество
|14.09.2018
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В Иркутске открыли первый в России спецкабинет для подростков с ВИЧ
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Иркутск, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - На шестом Байкальском форуме противодействия ВИЧ презентовали первый в России специализированный кабинет психологической разгрузки и раскрытия диагноза у детей и подростков, рожденных с этой болезнью.
Как сообщает пресс-служба иркутского Центра СПИД, средства на его оборудование начали собирать на благотворительном аукционе мягких игрушек, созданных по эскизам детей Прибайкалья с положительным ВИЧ-статусом. Также деньги удалось привлечь в ходе турнира по мини-футболу среди представителей различных национальностей, проживающих в Прибайкалье. Оформить комнату на общественных началах вызвались художники Иркутска и области разных возрастов. Получившееся в педиатрическом отделении Центра СПИД новое пространство пронизано морской тематикой.
– Здесь будут работать врачи и психологи. К сожалению, в нашем обществе до сих пор сохраняется нетерпимость в отношении ВИЧ и живущим с ним людям. В этих условиях, когда ребенок узнает, что у него в организме вирус иммунодефицита, это способно вызвать настоящий шок. Мы постарались создать место, где дети, подростки и их родители смогли бы восстановить душевное равновесие, – сказала главный врач Центра СПИД Юлия Плотникова. – Иркутскую область до сих пор упоминают среди территорий с неблагополучной в отношении ВИЧ-инфекции обстановкой. Мы надеемся, что этот проект и в целом Байкальский форум противодействия ВИЧ-инфекции покажут, что наш регион – это еще и одно из мест России, где с болезнью борются наиболее эффективно.
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