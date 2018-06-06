В Иркутске открылся музей лекарственных трав и минералов

Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске заработал уникальный музей лекарственных трав и минералов.

В музее представлены семь историческо-культурных зон, посвященных Аюрведе, китайской народной, тибетской и античной медицине. Кроме того, тут можно увидеть коллекции поющих трав Персии, русских народных и сибирских трав, сообщается на сайте музея .

В начале экскурсии посетители проходят в оборудованный кинозал. Перед просмотром экспонатов музея, предлагаем посмотреть фильмы, посвященные разным музейным коллекциям. Также посетители могут продегустировать чаи.

Билеты для взрослых стоят 300 рублей, дети до восьми лет – бесплатно. Действуют предложения для групповых туров дошкольников, школьников, студентов и пенсионеров. Экскурсия с дегустацией чая и просмотром познавательного кинофильма стоит 400 рублей.

КООРДИНАТЫ:

Музей работает по адресу: улица Култукская, 46.

Время работы – с 9.00 до 20.00.

Телефон: +7 (3952) 95-84-89.