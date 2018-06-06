|Общество
|07.06.2018
|
В Иркутске открылся музей лекарственных трав и минералов
|
Иркутск, 7.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске заработал уникальный музей лекарственных трав и минералов.
В музее представлены семь историческо-культурных зон, посвященных Аюрведе, китайской народной, тибетской и античной медицине. Кроме того, тут можно увидеть коллекции поющих трав Персии, русских народных и сибирских трав, сообщается
В начале экскурсии посетители проходят в оборудованный кинозал. Перед просмотром экспонатов музея, предлагаем посмотреть фильмы, посвященные разным музейным коллекциям. Также посетители могут продегустировать чаи.
Билеты для взрослых стоят 300 рублей, дети до восьми лет – бесплатно. Действуют предложения для групповых туров дошкольников, школьников, студентов и пенсионеров. Экскурсия с дегустацией чая и просмотром познавательного кинофильма стоит 400 рублей.
КООРДИНАТЫ:
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram
ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram