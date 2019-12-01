В Иркутске открылся третий городской Форум молодежи

Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Третий городской Форум молодежи открылся 29 ноября в Иркутске. В нем принимают участие около 500 представителей высших и средних специальных учебных заведений, а также впервые – школьники.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, с приветственным словом к участникам мероприятия обратился мэр города Дмитрий Бердников.

– Каждый раз форум собирает огромное количество участников. Впервые в этом году у нас рекордное количество спикеров – креативных, интересных, настоящих профессионалов своего дела. Они поделятся с вами своими опытом и знаниями. Многие из них – иркутяне. И, что самое главное, все они живут здесь, продолжают реализовывать себя, делают все, чтобы Иркутск развивался, – отметил глава города.

На форуме будет работать три секции: «работающая молодежь», «студенты» и «школьники». Дискуссии, воркшопы, круглые столы и профильные мастер-классы пройдут на двух городских площадках: на базе научной библиотеки ИГУ имени Валентина Распутина и ИРНИТУ. В программе встреча с 35 спикерами. На открытой встрече «Иркутск творческий» хореограф Михаил Мельников расскажет о поиске путей, возможности взаимодействия и взаимных интересов между свободными художниками, режиссерами перформерами и административным ресурсом. Также на форуме состоится открытая встреча с региональным представителем поискового отряда «Лиза Алерт» Леонидом Дергуновым.

«Как продвигать свой личный бренд?» расскажут радиоведущая МСМ Анна Мамаева, кандидат экономических наук, эксперт в области стратегического интернет-маркетинга Михаил Неустроев, спортивный блогер YouTube Андрей Филипов. В завершение работы первого дня форума состоится «Диалог на равных» с режиссером, сценаристом Юрием Яшниковым. Завтра молодежь Иркутска получит возможность пообщаться с народным артистом России Игорем Бутманом. Тема встречи: «Роль творчества в становлении личности».

Форум молодежи проходит по инициативе и при поддержке мэра Иркутска Дмитрия Бердникова. В текущем году молодые люди всю организацию взяли на себя. Форум молодежи – площадка, на которой разрабатываются проекты для реализации в городе. Результатами работы предыдущих городских Форумов молодежи стали благоустройство студенческого сквера на улице Игошина, проведение фестиваля «АрхБухта», установка малых архитектурных форм во дворах жилых комплексов в микрорайоне Ново-Ленино, продвижение в социальных сетях опыта патриотического воспитания на примере Иркутского отделения Юнармии и многое другое.

Завершится молодежный форум 30 ноября в актовом зале ИРНИТУ. На торжественном закрытии мероприятия будут вручены гранты на общую сумму 500 тысяч рублей на реализацию в Иркутске молодежных проектов. Итогом форума станет разработанная участниками стратегия развития молодежной политики Иркутска до 2021 года.