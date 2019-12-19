В Иркутске после тяжёлой болезни скончался художник Максим Ушаков

Иркутск, 20.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 19 декабря после тяжёлой болезни ушёл из жизни художник Максим Ушаков, известный широкому кругу по роли в фильме режиссёра Ивана Вырыпаева «Эйфория».

Максим Ушаков умер в возрасте 47 лет.

Максим Ушаков, помимо роли в «Эйфории», известен как создатель декораций для театральных постановок в Иркутске. В 1992 году начал работать художником-мультипликатором на студии «Ритаг» в Иркутске. Первая самостоятельная работа – трёхминутный фестивальный мультфильм «Так это ж любовь!».

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После закрытия студии в 1995-м занимался наружной рекламой. В 1999 году переезжает в Москву, работает в студиях «Christmas Films», «Солнечный дом», «VMP». Был сценаристом, режиссёром и аниматором мультипликационного фильма «Полёт». Также работал над таким мультфильмами как «Князь Владимир», «Лесная история», «Нерпы под прицелом» и другими.

Редакция «Телеинформа» выражает соболезнования близким Максима Ушакова.