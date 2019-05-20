В Иркутске провели первый городской форум «Сын. Отец. Отечество»

Иркутск, 17.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске состоялся первый городской форум «Сын. Отец. Отечество». Это уникальная площадка для представления и распространения опыта гражданского и патриотического воспитания, совместной работы государственных и общественных организаций, роли отца в обществе, представления опыта работы действующих Советов отцов, сообщает пресс-служба мэрии.

В мероприятии принял участие мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Подобный мужской форум мы проводим в Иркутске впервые. Убежден, это станет хорошей традицией. Как, например, форум для молодежи. В марте этого года мы организовали форум для женщин. В нем приняли участие более пятисот иркутянок. Сегодня на форуме «Сын. Отец. Отечество» собрались люди разных возрастов, профессий, направлений деятельности. Но всех нас объединяет неравнодушие к судьбе родного Иркутска, готовность вносить свой вклад в его развитие, – отметил глава города.

В рамках форума состоялись круглые столы на темы: «Отцы и школа: ответственное родительство», «Воспитание ценностных смыслов и ориентиров», «Отцы и воспитание патриота и гражданина страны», «Здоровье нации в руках отцов», «Семейное воспитание и развитие готовности к отцовству у старшеклассников».

– Хочу особо подчеркнуть: мэрия поддерживает инициативы, идеи и предложения, с которыми выступаете вы – мужчины Иркутска. Так, например, команда организаторов Центра технических видов спорта просила нас подобрать участок для размещения Центра. Мы обустроили для них специальную площадку на острове Конный. Теперь там проводятся крупные соревнования по авто- и мотоспорту. Острова Юность и Конный стали настоящими точками притяжения, местами для полноценного семейного отдыха. В среднем за выходные их посещают около 5 тысяч человек. Активно развиваем так называемый «дворовой спорт». Ежегодно проводятся соревнования на кубок мэра среди детей по мини-футболу, по мини-хоккею с мячом и с шайбой, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Завершился форум награждением представителей семей дипломами мэра и подарочными сертификатами за участие в городской выставке семейных творческих работ, рассказали в администрации Иркутска.