В Иркутске смонтируют фильм о ветеранах Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза разных национальностей

Иркутск, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по проекту «Победа – одна на всех!» планируют подготовить видеоролики о ветеранах Великой Отечественной войны и Героях Советского Союза разных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Видеоролики создадут представители национально-культурных центров, молодёжных отделений, студенты, участники волонтёрских студенческих движений и преподаватели иркутского филиала ВГИКа. К празднованию памятной даты видеоролики опубликуют в социальных сетях с хэштегом #ИркутскПобедаоднанавсех!

Также инициаторы проекта смонтируют единый фильм «Победа – одна на всех!», который будет представлен в рамках кинолектория проекта «Наша история» Русского национального благотворительного общественного фонд имени Святителя Иннокентия (Иркутского).

Основной целью проекта инициаторы обозначили консолидацию иркутского городского сообщества вокруг интернациональной идеи Великой Победы советского многонационального народа в войне 1941-1945 годов.

– Советские воинские подразделения комплектовались на интернациональной основе. Представители разных регионов страны совершали одинаковые героические подвиги. Добровольцами уходили на фронт воины из всех советских республик, в том числе малочисленных народов Севера. Такой проект позволит молодому поколению укрепить в нашем многонациональном городе межэтническое и межконфессиональное согласие, повысить уровень культуры и толерантности жителей. Самая главная цель – это связь поколений, история и патриотическое воспитание молодежи, – подчеркнули организаторы проекта.

Проект будет представлен на Координационном совете при мэре Иркутска по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями граждан, действующими на территории города.