ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Общество
24.05.2018

В Иркутске снова требуют снести памятник Александру Колчаку

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Кировский районный суд Иркутска поступил коллективный иск с требованием демонтировать памятник Александру Колчаку у Знаменского монастыря, а также убрать мемориальную доску в здании вокзала станции Иркутск-Пассажирский и надпись на фронтоне здания Иркутского областного краеведческого музея. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщается в материалах дела, иск подали 26 человек. Ответчиками выступают администрация областного цента и правительство Иркутской области, в качестве заинтересованной стороны – иркутский общественный фонд «Патриот».

Иск поступил в суд 10 апреля 2018 года, первое заседание состоялось 21 мая. Заявители оспаривают «бездействие властей».

Напомним, в прошлом году суд уже рассматривал подобное дело. Тогда истцом выступал адвокат Олег Фёдоров. По его мнению, Александр Колчак до сих пор является нереабилитированным военным преступником. В иске, однако, адвокату было отказано, поскольку суд посчитал, что права, свободы и законные интересы административного истца никаким образом не нарушались и не затрагивались.

ТЕПЕРЬ: новости иркутской общественной жизни в Telegram

О чем пишут иркутские колумнисты и блогеры?

Загрузка...

Что слушают известные иркутяне?

Тэги:
 
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске