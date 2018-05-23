В Иркутске снова требуют снести памятник Александру Колчаку

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Кировский районный суд Иркутска поступил коллективный иск с требованием демонтировать памятник Александру Колчаку у Знаменского монастыря, а также убрать мемориальную доску в здании вокзала станции Иркутск-Пассажирский и надпись на фронтоне здания Иркутского областного краеведческого музея. Об этом Телеинформу сообщили в пресс-службе суда.

Как сообщается в материалах дела, иск подали 26 человек. Ответчиками выступают администрация областного цента и правительство Иркутской области, в качестве заинтересованной стороны – иркутский общественный фонд «Патриот».

Иск поступил в суд 10 апреля 2018 года, первое заседание состоялось 21 мая. Заявители оспаривают «бездействие властей».

Напомним, в прошлом году суд уже рассматривал подобное дело. Тогда истцом выступал адвокат Олег Фёдоров. По его мнению, Александр Колчак до сих пор является нереабилитированным военным преступником. В иске, однако, адвокату было отказано, поскольку суд посчитал, что права, свободы и законные интересы административного истца никаким образом не нарушались и не затрагивались.