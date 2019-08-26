В Иркутске целую неделю будут работать мобильные пункты раздельного сбора мусора

Иркутск, 27.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Семь передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!» откроются в разных округах Иркутска с 1 по 7 сентября 2019 года в рамках марафон-феста «Минута для будущего». Об этом сообщает пресс-служба фонда «Подари планете жизнь».

Все желающие смогут сдать в переработку макулатуру, пластик, стекло, металл, батарейки, диодные лампы и старую одежду. Будет также организован приём продуктов (корм, крупы, овощи) для животных из приютов и показ коротких экологических фильмов, откроется шагающая выставка «Байкал в городе Что делать?», пройдут соревнования по экоборью, лекции ««Экологические привычки, или Ноль отходов».

Адреса передвижных пунктов раздельного сбора вторсырья акции «Скажи_мусору_НЕТ!» в Иркутске:

1 сентября – 12.00 - 18.00, площадь у памятника Александру Третьему;

2 сентября – 9.00 - 20.00, сквер им. Кирова;

3 сентября – 9.00 - 20.00, школа №19 (парковка на ул. Мелентьева);

4 сентября – 9.00 - 20.00, сквер на б-ре Постышева (ост. Волжская);

5 сентября – 9.00 - 20.00, б-р Рябикова, 2Б (ост. Бульвар Рябикова);

6 сентября – 9.00 - 20.00, ТЦ «ЕвроПарк», ул. Розы Люксембург, 215В (ост. Кинотехникум);

7 сентября – 16.00 - 18.00, площадь у памятника Александру Третьему.

Акция «Скажи_мусору_НЕТ!» проходит в Иркутской области в рамках марафон-феста «Минута для будущего» с 20 августа 2019 года. Добровольцы уже побывали с ней в Ангарском городском округе, Усольском, Братском, Зиминском и Куйтунском районах. Местные жители сдали в переработку около 5,4 тонн макулатуры, 106 кг пластика, 172,4 кг стекла, более 30 кг металла, около 40 кг батареек, 10,4 продуктов для животных из приютов, 21, 4 кг старой одежды и около 1 кг диодных ламп.

До сентября агитпоезд акции с приёмом вторсырья, экофильмами, состязаниями по экоборью и лекциями про экопривычки побывает ещё в посёлке Качуг и деревне Люры Баяндаевского района, в Усть-Куте, в Шелехове, в деревне Куреть и посёлке Хужир Ольхонского района, в посёлке Порт Байкал Слюдянского района, в посёлке Белореченский Усольского района.

Завершит акцию «Скажи_мусору_НЕТ!» и марафон-фест «Минута для будущего» концерт на острове «Юность» в Иркутске 7 сентября в 17.30. Там состоится лазерное шоу, торжественное награждение победителей второго международного конкурса экологических видеороликов «Минута для будущего», показ их работ, пройдёт конкурс на самое экологичное блюдо «Е-да», откроется музей под открытым небом. Тут же на ярмарке «Сделано на Байкале» можно будет приобрести товары для экологичной жизни от местных производителей.