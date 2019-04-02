|Общество
|03.04.2019
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В Иркутске установят больше боксов для благотворительного сбора одежды
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Иркутск, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Со 2 апреля по 16 мая благотворительный магазин запускает краудфандинговую кампанию по сбору средств на изготовление новых «Вторникбоксов» на площадке Planeta.ru.
Каждый, кто поддержит
– Многие иркутяне часто сталкиваются с проблемой, когда шкаф переполнен хорошими вещами, которые они уже не носят, а выбросить жалко. Наверняка, где-то есть люди с низким достатком, которым эти вещи нужнее, но где искать этих людей? Как передать? – пишут авторы пресс-релиза. – Вот уже два года в иркутских супермаркетах установлены «Вторникбоксы», которые помогают эту проблему решить, и вскоре таких контейнеров станет больше.
СПРАВКА:
Planeta.ru – это интернет-платформа для коллективного финансирования проектов. Общее количество собранных денег на этой платформе – более миллиарда рублей. 18% проектов на Planeta.ru – общественные, 14% – благотворительные.
Благотворительный магазин «Вторник» – социальное предприятие, объединившее в себе заботу об экологии, благотворительность и бизнес. За 2 года работы магазина было собрано более 150 тонны одежды, 5% которой продано в магазинах «Вторник», а 95% передано в благотворительные организации города и области для помощи нуждающимся.
Часть прибыли от проданной одежды направляется на поддержку проектов фонда «Дети Байкала», других благотворительных организаций и экоинициатив.
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