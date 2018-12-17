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18.12.2018

В Иркутске во избежание незаконной вырубки обработают более 700 хвойных деревьев

Иркутск, 18.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске для предотвращения незаконной вырубки будет обработано более 700 хвойных деревьев.

По информации пресс-служба администрации Иркутска, мероприятия проводятся в рамках традиционной предновогодней операции «Ель». Об этом сообщила представитель подрядной организации Ирина Тарбеева. До конца недели специальным составом обработают сосны и ели, которые находятся в парках и скверах во всех округах Иркутска.

– Обработка производится сертифицированным препаратом с использованием инновационного компонента, который разработан специально для растений. Благодаря уникальной формуле так называемый «био-прилипатель» удерживает и закрепляет препараты на дереве в течение месяца. На морозе ель ничем необычным не пахнет, а в теплом помещении вещество начинает издавать резкий неприятный запах, который практически невозможно вывести в течение нескольких недель. Такая обработка безвредна для растений, людей и животных, – подчеркнула Ирина Тарбеева.

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