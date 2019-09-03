Иркутск, 4.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском зоосаде поселилась пара полосатых мангустов. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Новые жители зоосада приехали в Иркутск из Подмосковья, уже адаптировались к новому месту и высажены в собственный постоянный вольер. Кстати, скоро у пары родятся детеныши, поэтому руководство парка просит гостей не шуметь рядом с их домиком, чтобы не беспокоить будущую маму.

Мангусты – хищники семейства мангустовых. Обитают в саванах и открытых лесах Восточной, Южной и Центральной Африки. Дневные животные, живущие в группах без строгой иерархии. Потомство родители выращивают совместно. Питаются мангусты в основном насекомыми и членистоногими. Иногда общими усилиями добывают змей и более крупных животных.

КООРДИНАТЫ:

Увидеть новых жителей иркутского зоосада можно ежедневно, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00 по адресу: Иркутск, улица Кольцова, 93.