В Иркутском зоосаде принимают от населения новогодние елки

Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад приглашает горожан поучаствовать в традиционной акции по сбору новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Новогоднее дерево – это не только главный символ праздника, но и ценный источник витаминов для питомцев зоосада в зимний период. Переработанные елки хорошо подходят для использования в качестве компонента сменной подстилки в вольерах животных. Также благодаря такой подстилке помещения зоосада наполняются приятным хвойным запахом.

– Немаловажно, что, привозя елки в зоосад, иркутяне значительно облегчают работу коммунальных служб, вынужденных убирать последствия новогоднего веселья на городских мусорках и у подъездов домов, – говорят в зоосаде.

Перед тем, как отдать елку в организацию, ее нужно очистить от посторонних предметов, например, мишуры, которые могут навредить животным.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: Иркутск, ул. Кольцова, 93 (территория Ботанического сада ИГУ). Телефон: 8 (3952) 66-46-39.