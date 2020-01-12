|Общество
|13.01.2020
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В Иркутском зоосаде принимают от населения новогодние елки
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Иркутск, 13.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский зоосад приглашает горожан поучаствовать в традиционной акции по сбору новогодних елок. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Новогоднее дерево – это не только главный символ праздника, но и ценный источник витаминов для питомцев зоосада в зимний период. Переработанные елки хорошо подходят для использования в качестве компонента сменной подстилки в вольерах животных. Также благодаря такой подстилке помещения зоосада наполняются приятным хвойным запахом.
– Немаловажно, что, привозя елки в зоосад, иркутяне значительно облегчают работу коммунальных служб, вынужденных убирать последствия новогоднего веселья на городских мусорках и у подъездов домов, – говорят в зоосаде.
Перед тем, как отдать елку в организацию, ее нужно очистить от посторонних предметов, например, мишуры, которые могут навредить животным.
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